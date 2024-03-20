×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da öğrenci ve işçi servisi çarpıştı: 8'i öğrenci 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Serik#Trafik Kazası
Antalyada öğrenci ve işçi servisi çarpıştı: 8i öğrenci 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 10:11

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin taşındığı İ.Y. idaresindeki minibüs ile Mahmut Y. idaresindeki işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza haberini alıp Serik Devlet Hastanesi'ne gelen veliler, aynı hastaneye getirilen minibüs şoförü Mahmut Y.’ye tepki gösterdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Serik#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!