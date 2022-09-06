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Antalya'da oğlu kazada ölen anne, 'Beni neden bırakıp gittin' diyerek ağladı

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#ANTALYA#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 15:44

Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Cavit Özyiğit (21) hayatını kaybetti. Özyiğit'in cenazesi alınırken, ayakta durmakta zorlanan annesi Ayfer Özyiğit, "Beni neden bırakıp gittin Cavit?" diye ağladı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta meydana geldi. 07 AKK 294 plakalı motosikletiyle arkadaşının düğününden dönen plastik pencere ustası Cavit Özyiğit, karşı yönden gelen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı. Cavit Özyiğit, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özyiğit'i özel hastaneye götürdü. Hastanedeki müdahaleye rağmen Özyiğit, yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Özyiğit'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi yapılırken dışarıda bekleyen annesi Ayfer Özyiğit, "Cavit ciğerimi yaktın.

Beni neden bırakıp gittin Cavit? Allah'ım içimin ateşini söndür" diye gözyaşı döktü. Cavit Özyiğit, Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#ANTALYA#Trafik#Kaza

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