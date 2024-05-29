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Antalya'da korkunç olay! Üniversite öğrencisi Ceylan Demir, yurtta ölü bulundu

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#ANTALYA#Alanya#YURT
Antalyada korkunç olay Üniversite öğrencisi Ceylan Demir, yurtta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ceylan Demir, kaldığı yurtta ölü bulundu. Ceylan Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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#ANTALYA#Alanya#YURT

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