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Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Yiğit Kalpak, öğretmeninin evinde ölü bulundu

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#ANTALYA#Muratpaşa#Yiğit Kalpak
Antalyada korkunç olay 17 yaşındaki Yiğit Kalpak, öğretmeninin evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 15:04

Antalya'da, Yiğit Kalpak (17), arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulundu. Evdeki incelemede, uyuşturucu madde kullanıldığı, ardından temizlik yapıldığı belirlendi.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yiğit Kalpak, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi. İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı.

Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı. Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalyada korkunç olay 17 yaşındaki Yiğit Kalpak, öğretmeninin evinde ölü bulundu

İNCELEME YAPILDI

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

Antalyada korkunç olay 17 yaşındaki Yiğit Kalpak, öğretmeninin evinde ölü bulundu

Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.

Antalyada korkunç olay 17 yaşındaki Yiğit Kalpak, öğretmeninin evinde ölü bulundu

Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

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#ANTALYA#Muratpaşa#Yiğit Kalpak

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