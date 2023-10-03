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Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

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#Kaza#Tur Minibüsü#Kamyon
Antalyada korkunç kaza Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 04:05

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 

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Kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Antalyada korkunç kaza Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

2 ÖLÜ 9 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Antalyada korkunç kaza Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

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#Kaza#Tur Minibüsü#Kamyon

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