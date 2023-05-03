Antalya'da korkunç cinayet! Oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

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Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı. (DHA)