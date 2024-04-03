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Antalya'da komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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#Antalya#Serik#Cinayet
Antalyada komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 12:07

Antalya'nın Serik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü (43) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Yağız (35), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yağız ilk ifadesinde kendisine küfrettiği gerekçesiyle Löklök'ü bıçakladığını söyledi.

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Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız, yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e saldırıp, kalbinden bıçakladı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehmus Löklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

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Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.

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#Antalya#Serik#Cinayet

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