Antalya'daki kazada Miraç ile Melih'ten acı haber

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Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı 34 AE 8414 plakalı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tunç ve Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede kurtarılamadı. Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miraç Tunç...