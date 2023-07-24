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Antalya'daki kazada Miraç ile Melih'ten acı haber

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#Antalya#Serik#Kaza
Antalyadaki kazada Miraç ile Melihten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 10:16

Antalya'da ciple çarpışan motosikletteki Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) hayatını kaybetti. Cip sürücüsü D.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı 34 AE 8414 plakalı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tunç ve Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede kurtarılamadı. Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalyadaki kazada Miraç ile Melihten acı haber

Miraç Tunç...

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#Antalya#Serik#Kaza