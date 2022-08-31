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Antalya'da kahreden kaza! Otomobil takla attı... Hukuk fakültesi öğrencisi Mine hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Döşemealtı#Trafik Kazası
Antalyada kahreden kaza Otomobil takla attı... Hukuk fakültesi öğrencisi Mine hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:50

Antalya'da arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalyada kahreden kaza Otomobil takla attı... Hukuk fakültesi öğrencisi Mine hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

 İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı.

Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

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Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

 

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#ANTALYA#Döşemealtı#Trafik Kazası

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