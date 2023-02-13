Antalya'da kadın cinayeti! Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Olay, dün sabah saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı.

Bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verildi. Polis, Ayşegül Şimşek'ten 3 yıl boşanan Erhan Onur Eldemir'i yakaladı. Çiftin ayrıca 6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

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