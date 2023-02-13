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Antalya'da kadın cinayeti! Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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#Ayşegül Şimşek#Cinayet#Kadın Cinayeti
Antalyada kadın cinayeti Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 12:29

Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Onur Eldemir (40), eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) bıçaklayarak öldürdü. Şimşek'in cenazesi, Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı.

Antalyada kadın cinayeti Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Antalyada kadın cinayeti Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verildi. Polis, Ayşegül Şimşek'ten 3 yıl boşanan Erhan Onur Eldemir'i yakaladı. Çiftin ayrıca 6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

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Antalyada kadın cinayeti Genç kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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#Ayşegül Şimşek#Cinayet#Kadın Cinayeti

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