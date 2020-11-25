Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü... Yaralılar var
Antalya'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada, çakılı kalıpta çökme meydana geldi.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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