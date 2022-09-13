Antalya'da imitasyon parfüm satıcılarına operasyon

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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte turistlerin yoğun olduğu bölgelerde ve caddelerde, çanta ve poşette taşıdıkları imitasyon parfümleri satmaya çalışanların yakalanması için sık sık operasyon gerçekleştiriyor. Genellikle Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Üçkapılar ile Kazım Özalp ve Işıklar caddelerinde satıcıları yakalayan sivil ve resmi zabıta ekipleri, imitasyon parfümlere el koyup tutanak hazırladıktan sonra imha edilmesi için belediyenin ilgili birimine gönderiyor.

POŞETTE TAŞIYIP, 'ORİJİNAL' YALANIYLA KANDIRIYORLAR

Zabıtanın en son Kazım Özalp Caddesi'nde yaptığı operasyonda, poşette taşıdıkları imitasyon parfümü satmak için turistle sohbet eden 2 kişiden 1'i sivil ekibi fark edip kaçtı. Yakalanan satıcı ise önce şaşkınlık yaşadı, ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. İmitasyon parfüm satanların, genellikle ürünlerin 'orijinal' ya da 'gümrük kaçağı' olduğu yalanıyla insanları kandırdığı belirtildi.

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İMİTASYON PARFÜMÜN ZARARI

Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sahte parfümlerin içeriğinde bazı kimyasalların koruyucu olarak kullanılması, koku güçlendirici maddelerin yer alması nedeniyle sıkılan yerlerde alerji riskinin çok fazla olduğuna dikkati çekti. Bilinen, içeriğinden emin olunan parfümün kullanılmasını öneren Prof. Dr. Yılmaz, "Boyun, kulak arkasında şiddetli alerjik reaksiyonla gelen hastalarımızda sahte parfüm kullanıldığına tanık oluyoruz. Sahte parfümün içindeki maddenin deriden emilmesi söz konusu. Bu maddeler potansiyel olarak kanserojen olma riski de var. Bu nedenle parfüm kullanmak bazen canınıza mal olabilir ya da şiddetli alerjik reaksiyonla uzun süren tedavi süreci yaşayabilirsiniz" dedi.