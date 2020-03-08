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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 21:23,Son Güncelleme:/

Antalya'da iğrenç takip! Görüntüler sosyal medyada yayıldı, polis harekete geçti

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Antalya'da iğrenç takip! Görüntüler sosyal medyada yayıldı, polis harekete geçti
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ANTALYA’da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi’nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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