Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ/PDY'nin "Isparta'nın Yalvaç ilçesi kadın sorumlusu" olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'yi, Muratpaşa ilçesindeki hücre evinde yakaladı.

F.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.