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ANTALYA (AA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ/PDY'nin "Isparta'nın Yalvaç ilçesi kadın sorumlusu" olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'yi, Muratpaşa ilçesindeki hücre evinde yakaladı.

F.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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