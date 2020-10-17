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Bülent TATOĞULLARI - DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Antalya'da film gibi soygun! Polis üniformalarıyla...

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Antalya'da film gibi soygun! Polis üniformalarıyla...
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Antalya'da film sahnelerini aratmayan soygun gerçekleşti. Polis kıyafetleriyle kuyumcuya giren hırsızlar 1 kilo altın çalarak sırra kadem bastı

Antalya’da 1 kilo altının çalındığı soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanının sahipleri Şükrü Gülşen ve Feyzi Bulce’nin yardımına ilk koşanlar vatandaşlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın şokunu atlamayan Şükrü Gülşen, "Yunus polisi kıyafetleri vardı. Kafasında kaskı ve silahı vardı.

Eniştem Feyzi Bulce’yi kelepçeleyince ben de içeri girdim. Bizi iş yerinin arkasına götürüp, ellerimizi ve ayaklarımızı plastik kelepçe ile bağlayıp, yere yatırdı. Kafamıza tabanca dayadıktan sonra yaklaşık 1 kilo altını alıp, kaçtı" dedi.

Şüphelilerin bir an önce bulunmasını isteyen Feyzi Bulce’nin boynunda koli bandı, kolunda metal kelepçe olduğu görüldü.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Öte yandan soygunda kullanılan 42 U 7488 plakalı otomobilin şehir dışına kaçma ihtimaline karşı, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim başlatıldı. Ancak soygundan bir saat sonra otomobil, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde terk edilmiş olarak bulundu.

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