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Antalya'da feci olay! Kanalizasyon istasyonuna giren 3 hayatını kaybetti

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#Antalya#Kanalizasyon Terfi#Emin Akyüz
Antalyada feci olay Kanalizasyon istasyonuna giren 3 hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 03:14

Antalya Büyükşehir belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren 2 işçi ile onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesin Çıplaklı Mahallesi Fatih sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, terfi istasyonuna bakım yapmak için giren ASAT çalışanı 2 işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi.

Antalyada feci olay Kanalizasyon istasyonuna giren 3 hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundan çıkartıldı. 3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Antalyada feci olay Kanalizasyon istasyonuna giren 3 hayatını kaybetti

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#Antalya#Kanalizasyon Terfi#Emin Akyüz

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