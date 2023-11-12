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Antalya'da feci kazada iki can kaybı... Acı detay ortaya çıktı

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#Antalya#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 13:41

Antalya’da, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yirmi iki yaşındaki Ali Güneş ile arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), yaşamını yitirdi. Ali Güneş’in babası Mesut Ali Güneş’in de 2008 yılında bir kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Ali Güneş’in kontrolünü yitirdiği 07 VAH 34 plakalı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş ve Madaslı’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Antalyada feci kazada iki can kaybı... Acı detay ortaya çıktı

Sabah saatlerinde adli tıp kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına hakim olamadı. İşlemlerin ardından Ali Güneş’in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı’na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı’ın cenazesi ise Bucak’ta toprağa verildi.

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Antalyada feci kazada iki can kaybı... Acı detay ortaya çıktı

BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

Ali Güneş’in babası Mesut Ali Güneş’in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü’ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Antalyada feci kazada iki can kaybı... Acı detay ortaya çıktı

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#Antalya#Kaza#Trafik

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