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Antalya’da feci kaza kamerada! Sürücü hayatını kaybetti

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#Antalya#Trafik#Kaza
Antalya’da feci kaza kamerada Sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 13:15

Antalya’da seyir halindeyken yoldan çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Dilman hayatını kaybetti.

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Kaza, dün gündüz saatlerinde Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur D650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Dilman (45) yönetimindeki hafif ticari araç, Burdur istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Dilman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anıysa bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritten ilerleyen aracın yoldan çıkması ardından bariyerlere çarparak kaza gerçekleştirmesi yer aldı. Çarptıktan sonra araç hurdaya dönerken, arkadan gelen ve yan şeritte yer alan diğer araçların kazayı kıl payı atlatması da görüntülere yansıdı.

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#Antalya#Trafik#Kaza

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