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Antalya'da feci kaza! Dede ile torunu hayatını kaybetti, 4 yaralı

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#ANTALYA#Kaş#Trafik Kazası
Antalyada feci kaza Dede ile torunu hayatını kaybetti, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 12:06

Antalya'nın Kaş ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil (62) ile torunu Miray Erdil (2) yaşamını yitirdi; diğer torunu Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz çift ve şoför de yaralandı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, D-400 kara yolu Yeşilköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi yönünden Kaş'a doğru giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki minibüs ile Durali Erdil'in kullandığı 0otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters dönüp şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Durali Erdil'in torunları Elif Yade Erdil ve Miray Erdil ile minibüs sürücüsü Turgut Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Staurt S. (60) ile eşi Jacoeline S. (56) ise yaralandı.

Antalyada feci kaza Dede ile torunu hayatını kaybetti, 4 yaralı

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İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Erdil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEDELERİ GEZMEYE ÇIKARMIŞ

Öte yandan Durali Erdil'in, oğlu Mehmet Erdil'in çocukları olan Elif Yade ve Miray'ı, Yeşilköy Mahallesi'ne gezmeye götürdüğü öğrenildi. Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in cenazelerinin, Ova Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Antalyada feci kaza Dede ile torunu hayatını kaybetti, 4 yaralı

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#ANTALYA#Kaş#Trafik Kazası

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