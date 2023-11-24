×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya’da feci kaza: 3 yaşındaki Mustafa'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Mustafa Poyraz Aksoy#Trafik Kazası
Antalya’da feci kaza: 3 yaşındaki Mustafadan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 12:33

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 yaşındaki Mustafa Poyraz Aksoy hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kaş- Seydikemer D-400 kara yolunda meydana geldi. Mahmut Tolga Aksoy (31) yönetimindeki 07 Y 8154 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yaşar Uçar (23) yönetimindeki 07 Y 7886 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Yaşar Uçar ve Mahmut Tolga Aksoy ile her iki araçtaki İlknur Aksoy (29), Hatice Aksoy (58), Ali Ayaz Aksoy (9), Mustafa Poyraz Aksoy, Gizem Kızıler (26), Elif Ezgi Kızıler (8) ve Esila Erva Kızıler (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Poyraz Aksoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Mustafa Poyraz Aksoy'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kaş'a götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmaya diğer yaralıların ise sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.

Haberin Devamı

Antalya’da feci kaza: 3 yaşındaki Mustafadan acı haber

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Mustafa Poyraz Aksoy#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!