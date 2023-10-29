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Antalya'da F-16'lardan nefes kesen 100'üncü yıl gösterisi

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#Antalya#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#F-16
Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 15:57

Antalya'da F-16 savaş uçakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel gösteri yaptı. Sahilin iki ucundan uçarak gelen F-16 pilotları manevra yaparak birbirine yakın geçiş yaptı. Pilotların bu hareketi büyük beğeni topladı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turizm kenti Antalya'da havada, karada ve denizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 adet F-16 savaş uçağı Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde uçarak özel bir şov gerçekleştirdi.

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Erken saatlerde binlerce vatandaş, sahile inen varyantta yerini alıp uçakları bekledi. Varyanttaki Türk bayrağının olduğu falezlerden uçuşlarına başlayan F-16 pilotları, Konyaaltı Sahili'nde kendilerini selamlayan vatandaşa akrobasi hareketleri yaparak gösteri sundu.

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

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Sahilin iki ucundan uçarak gelen F-16 pilotları manevra yaparak birbirine yakın geçiş yaptı. Pilotların bu hareketi büyük beğeni topladı.

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Gösteriyi ilgiyle takip edenler kadar zaman zaman korkanlar da oldu. Yüksek hızlara çıktıkları sırada ses hızını geçen savaş uçaklarının ortaya çıkardığı sonik patlamalar nedeniyle bazı kişiler kulaklarını kapatırken, çocuklar ise korkup ağladı.

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Gözyaşlarını tutamayan 8 yaşındaki Elif Doğa “Çok korktum. Çok yakın uçtular" dedi.

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Her yıl gösteriyi izlemek için geldiğini söyleyen Çiğdem Şimşek ise “Tüylerim yine diken diken oldu. Bu güzel günü yaşamaktan oldukça gururluyuz. Kelimelerimi tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı. 

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

Antalyada F-16lardan nefes kesen 100üncü yıl gösterisi

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#Antalya#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#F-16

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