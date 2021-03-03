Antalya'da ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız tutuklandı

Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde oturan Yaşar Oktay'ın evine geçen pazartesi günü saat 01.00 sıralarında giren hırsızlık şüphelisi, içerideki 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken, içeride uyuyan Yaşar Oktay'ın oğlu Murat, duyduğu sesler üzerine ışığı açıp evi kontrol etti. Bunun üzerine şüpheli dışarı çıkıp kaçmaya başladı, Murat Oktay da peşine düştü. Murat Oktay ile yakaladığı şüpheli arasında evin önünde arbede çıktı. Bu sırada şüpheli taşıdığı tabancayla Murat Oktay'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler başına, sırtına ve bacağına isabet eden Murat Oktay, ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçtı. Silah sesine uyanan ailesi dışarı çıktığında Murat Oktay'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Oktay, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Oktay buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyat edildi.

HASTANEYE GİDİP, BACAĞINI ALÇIYA ALDIRMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin Halil Kesici olduğunu tespit etti. Şüphelinin yüksekten atlama sonucu bacağında çatlak oluştuğu ve bu nedenle sabah saatlerinde Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne geldiğini ve bacağını alçıya aldırdığını belirleyen jandarma ekipleri, Halil Kesici'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Mağdur tarafından da teşhis edilen Halil Kesici, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Halil Kesici, tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.