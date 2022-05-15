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Antalya'da esrarengiz cinayet: 1 haftalık erkek cesedi bulundu...

#Antalya#Ceset#Cinayet

Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi ihbarı alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kesici aletle kesi izleri bulunan cesedin etrafında ise çok sayıda fotoğraf bulundu.

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Antalya'nın, Muratpaşa İlçesi'nde, ormanlık alanda aracıyla gezen vatandaş, kumların üzerinde hareketsiz yüzüstü yatar vaziyette bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİN YANINDA ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu. Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle izleri olduğunu belirlendi. Cesedin ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 haftalık olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Antalya#Ceset#Cinayet

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