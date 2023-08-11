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Antalya'da eski sevgili dehşeti! Eve gelen çamaşır makinesi tamircisine saldırdı

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#ANTALYA#Muratpaşa#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 16:42

Antalya'da N.B.'nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi D.A.'ya (30) saldırdı. Bıçaklı kavgada S.M. ve D.A. yaralandı. Eski erkek arkadaşından şikayetçi olan N.B., polis ekiplerine olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. N.B. kavganın, eski sevgilisinin çamaşır makinesi tamircisini kıskandığı için çıktığını söyledi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen D.A.'yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi. N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

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Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#ANTALYA#Muratpaşa#Bıçaklı Saldırı

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