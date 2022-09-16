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Antalya'da Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ı tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Elmalı#Hasan Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 11:07

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ı tabancayla vurarak yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı öncesi ve sonrasında kameralara yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Elmalı ilçe merkezindeki İsmail-Turan Balaban Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu mont giymiş kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydın'a tabancayla ateş eden şüpheli, bölgeden uzaklaştı.

Antalyada Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydını tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna 5 mermi isabet eden, kol, karın ve boyun bölgesinden yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Antalyada Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydını tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

KASKLA GELDİ

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin kullandığı motosikletiyle olay yerine geldiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı motosikletle uzaklaştığı tespit edildi.

Antalyada Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydını tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

Şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. Üzerinde siyah mont, başında ise kask bulunan saldırganın kaldırımda yürürken cebinden tabancayı çıkardığı anlar görüntüde yer aldı. Daha sonra görüntünün açısından çıkan saldırganın 5 saniye sonra geldiği yöne doğru hızla koşarak uzaklaştığı görüldü.

Antalyada Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydını tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

SALDIRGAN ARANIYOR

Belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olan Hasan Aydın'a saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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Antalyada Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydını tabancayla vurup yaralayan saldırgan kamerada

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#Antalya#Elmalı#Hasan Aydın

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