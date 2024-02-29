Antalya'da dolandırıcı sosyal medya fenomeni, yurt dışına kaçarken yakalandı

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Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek, Antalya’da yaşayan 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın banka hesapları kontrol edildiğinde 1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı belirlendi.

Yurt dışına kaçacağı esnada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)