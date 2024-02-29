×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da dolandırıcı sosyal medya fenomeni, yurt dışına kaçarken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Fenomen#Dolandırıcı
Antalyada dolandırıcı sosyal medya fenomeni, yurt dışına kaçarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 16:08

Antalya'da kamu kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek altı kişiyi dolandıran yabancı uyruklu sosyal medya fenomeni, yurt dışına kaçarken yakalandı.

Haberin Devamı

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek, Antalya’da yaşayan 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın banka hesapları kontrol edildiğinde 1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı belirlendi.

Yurt dışına kaçacağı esnada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Fenomen#Dolandırıcı

BAKMADAN GEÇME!