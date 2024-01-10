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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist Nadezheda Yarygina aranıyor

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#Antalya#Kemer#Turist
Antalyada doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist Nadezheda Yarygina aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 14:42

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezheda Yarygina (40) için arama çalışması başlatıldı.

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Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Yarygina, 4 Ocak günü tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele geri dönüş yapmadığı tespit edilen Nadezheda Yarygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı tespit edildi. Nadezhda Yarygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun olmadığı belirlendi.

Nadezheda Yarygina'nın bulunması için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (MAKSAT) ekipleri arama çalışması başlattı. Nadezheda Yarygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

 

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#Antalya#Kemer#Turist

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