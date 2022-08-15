Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset
Antalyada, denizde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 17:44

Antalya'da, falezlerin 20 metre açığında erkeğe ait cansız beden bulunurken, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu alanda, 20 metre açıkta hareketsiz biri olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, üzerinde şort ve Antalyaspor logolu tişört bulunan kişiyi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkeğe ait cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi