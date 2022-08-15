Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu alanda, 20 metre açıkta hareketsiz biri olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, üzerinde şort ve Antalyaspor logolu tişört bulunan kişiyi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkeğe ait cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.