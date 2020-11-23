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Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Antalya’da deniz keyfi

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Antalya’da deniz keyfi
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Antalyalılar yasağın sona ermesiyle Konyaaltı Sahili’ne koştu.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü. Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

GENEL YOĞUNLUK YOK

İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Ancak araçlarıyla yola çıkanlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ataşehir D-100 Karayolu’nda trafik oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Şirinevler, Eminönünü, Beşiktaş ve Kadıköy meydanları kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından kalabalıklaştı. Esnaf da saat 10.00’dan sonra kepenk açıp, dükkanlarının önünü temizlemeye başladı. AVM’lerde restoranlardan paket olarak aldıkları yiyecekleri masalar kaldırıldığı için yerde oturarak yiyenler oldu.

Antalya’da deniz keyfi

ÇIKMAYIP DA NE YAPAYIM

SOKAĞA çıkma kısıtlaması bitince polis maskesini çenesine indirip yürüyenlere ceza kesti (yanda). Yasaktan hemen sonra İstanbul’da yollara düşenlerden biri de Ahmet İşcan’dı. İşcan neden dışarıda olduğunu, “Akşamdan beri evde çok sıkıldım, misafir geldim İstanbul’a. O da yasağa denk geldi. Saat tam 10.00 oldu, amcaoğlunu da alıp çıktım dışarı. Çıkmayıp da ne yapayım” diye anlattı.

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