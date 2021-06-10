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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Antalya'da dehşet! Eşini bacaklarından vurdu

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Antalya'da dehşet! Eşini bacaklarından vurdu

ANTALYA'da Mehmet D. (28), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Seycan D.'yi (25) tabancayla ateş ederek, bacaklarından yaraladı. Seycan D., hastaneye kaldırılırken, kaçan Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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