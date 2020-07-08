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Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçakla yaraladı...

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Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçakla yaraladı...
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Antalya'da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı.

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  • Antalyada aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
  • Antalyada aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
  • Antalyada aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
  • Antalyada aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, 2 polis memuru tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı. Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından şüpheli, emniyete götürülecek.

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