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Antalya'da avcı dehşeti yaşadı

#Antalya#Avcı#Saldırı

Antalya'da, yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı, tüfeğini sopa gibi kullanarak kendisini savunmaya çalıştı. Yaban domuzu, avcıyı devirip, uzaklaşırken civardaki avcılar da yardıma koştu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Karla kaplı Göçerler Mahallesi'nde yaban domuzu ile karşı karşıya kalan avcı ise ilk başta korkudan kıpırdayamadı.

Arkadaşları 'Bak geliyor, senden tarafa geliyor' diye bağırarak avcıyı uyardı. Bu sırada tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp, kendisini savunmaya çalışan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı. Arkadaşları avcıya 'Kendini kurtar' diye bağırırken, domuz da ürkerek uzaklaştı. Diğer avcılar ise birbirlerine 'Sıkma, sıkma' diye uyarıda bulundu. Yaban domuzu, izini kaybettirdi.

Avcıların bu anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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#Antalya#Avcı#Saldırı

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