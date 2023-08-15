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Antalya'da Atatürk büstüne balyozlu saldırı

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#Atatürk Büstü#Antalya#Saldırgan
Antalyada Atatürk büstüne balyozlu saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 15:49

Antalya'nın Serik ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstüne kimliği belirsiz maskeli kişi, balyozla saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, büstün yerine yenisi yerleştirildi.

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Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu idarecileri, sabah okula geldiklerinde bahçedeki mermer kaidedeki Atatürk büstüne zarar verildiğini gördü. Okul yönetiminin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, okulun güvenlik kameralarını inceleyip, yüzünde maske, elinde balyoz ile okulun bahçesine giren 1 kişinin, Atatürk büstüne saldırdığını belirledi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı, polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin tespiti için harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstünün yerine yenisi yerleştirildi.

Antalyada Atatürk büstüne balyozlu saldırı

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#Atatürk Büstü#Antalya#Saldırgan

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