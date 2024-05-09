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Antalya'da annesinin ve oğlunun olduğu evi yakmak istedi... Polise şoke eden sözler: 'Şu silahı çek önümden, aldım mı sıkarım'

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#ANTALYA#Konyaaltı#Kundaklama
Antalyada annesinin ve oğlunun olduğu evi yakmak istedi... Polise şoke eden sözler: Şu silahı çek önümden, aldım mı sıkarım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:28

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde D.A. (32), annesi ve 13 yaşındaki oğlunun da bulunduğu evi benzin dökerek yakmak istedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ekiplerce ikna edilip ambulansa götürülürken yanında bulunan polis memuruna, "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7,65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak" dedi.

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Olay, dün gece 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 459 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.A. (32), annesi ve 13 yaşındaki oğlunun olduğu sırada ikametin içerisine benzin dökerek evi yakmak istedi. Annesi ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalyada annesinin ve oğlunun olduğu evi yakmak istedi... Polise şoke eden sözler: Şu silahı çek önümden, aldım mı sıkarım

"7,65 HASTASIYIM, ALDIM MI SIKARIM"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüşmesinin ardından ikna edilen D.A., ikametten çıkartılarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Polis ekipleri ile birlikte ikametten çıkan D.A. bu sırada yanında bulunan polis memuruna, "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7,65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak" dedi.

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D.A. olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye götürülerken, annesi ve oğlu ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#ANTALYA#Konyaaltı#Kundaklama

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