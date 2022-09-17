Antalya'da akılalmaz vahşet! Tartıştığı arkadaşının ismini taşıyan köpeği öldürdü

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Olay, 15 Eylül saat 23.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait iş yerinde meydana geldi. Aralarında 200 TL alacak konusu bulunan Şahin Oturmak ile Osman Akbinar telefonda tartıştı. Tartışma sonunda sinirlenip telefonu kapatan Osman Akbinar, Şahin Oturmak'ı bulmak için Mithat Erol'un sahibi olduğu iş yerine geldi.

5 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Burada eşyalara zarar veren Osman Akbinar, iş yerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeğe tabanca ile 5 el ateş edip öldürdü. Akbinar, ardından iş yerinden ayrıldı.

"BURADA YATAN BİR KÖPEĞİN NE SUÇU VARDI?"

Olay sonrası iş yerine gelen Mithat Erol ise köpeğinin yerde hareketsiz görünce gözyaşı döktü. Erol, "Osman Akbinar, Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. İş yerimi dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin olduğu için 'Şahin'lerden birini vurdum, ötekini de vuracağım' diyerek çekip gitmiş. Köpeğime milyonları verseler vermezdim. O benim evladım gibiydi. Hırsızları kovalardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı? Bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

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Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osman Akbinar'ı kullandığı tabanca ve 35 mermi ile yakaladı. Şüpheli Akbinar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerine gelen Osman Akbinar'ın önce iş yerini dağıttığı ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görülüyor.