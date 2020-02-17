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DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 11:35,Son Güncelleme:/

Antalya'da akılalmaz görüntü! 9 patenli genç...

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Antalya'da akılalmaz görüntü! 9 patenli genç...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 9 genç taksiye tutunmuş halde yolculuk etti. Görüntüler büyük tepki çekti.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç, uzun süre hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan bir yolculuk yaptı.

Patenli gençlerin o anlarını görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.

Antalyada akılalmaz görüntü 9 patenli genç...

 

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