Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi

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Omurgasız Hayvanlar Uzmanı Kadir Boğaç Kunt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük'ün danışmanlığında yaptığı 'Antalya ili Harpacteinae (Araneae, Dysderidae) Faunası' başlıklı uzmanlık tezi kapsamında, 8 yeni örümcek türü keşfetti. Kadir Boğaç Kunt ve Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük tarafından tamamı Antalya'da keşfedilen yeni 8 örümcek türü Zootaxa dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne girdi.



Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nde Türkiye ve Kıbrıs başta olmak üzere Akdeniz havzasında dağılım gösteren örümcek türleri ile mağara omurgasızları üzerine araştırmalar yapan Kadir Boğaç Kunt, 2009- 2017 yılları arasında Antalya'da 79 farklı istasyondan toplanan 272'si ergin erkek, 366'sı ergin dişi ve 241'i ise erginaltı olmak üzere toplamda 879 Harpactein örümcek örneği incelendiğini belirtti.

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