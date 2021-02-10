MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti
GeriGündem Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

Turizmin başkenti Antalya'da, pandemi kısıtlamaları nedeniyle sokağa belirli saatlerde çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, havanın güneşli olmasını da fırsat bilip Konyaaltı sahiline geldi. 65 yaş üstü vatandaşlara, aile yakınları ve torunları eşlik etti.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu turistik kentte, gençler ise denize girdi. Şubat ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşayan Antalyalılar, sahile açtıkları masa ve sandalyelerine oturup kahvelerini yudumladı. Maske takma oranının yüksek olduğu sahil şeridinde oturanlar sosyal mesafe kuralına da dikkat etti. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle