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Antalya’da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Minibüs şoförü olay yerinden kaçtı

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#ANTALYA#Manavgat#Zincirleme Kaza
Antalya’da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza Minibüs şoförü olay yerinden kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 10:49

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazaya karışan minibüs olay yerinden kaçarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Abdullah Duman’ın kullandığı araç, Rıdvan Aktürk’ün kullandığı afif ticari araca arkadan çarptı. Bir minibüs de, bir hafif ticari araca çarptı. Minibüs sürücüsü kaçmak isterken geri çıktığı sırada Serkan Demir’in kullandığı araca çarptı. Bu sırada kaza yapan araçlara çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen Bülent Oğuz’un kullandığı araç ise, sağ şeritte seyir eden Sezai Pirbudak’ın kullandığı tur midibüsünün ön tamponuna çarptı. Plakası düşen minibüs olay yerinden kaçtı.

ARAÇ KUYRUĞU KİLOMETRELERİ BULDU

Kaza yapan araçların D-400 karayolunun büyük bölümünü kapatması nedeniyle Alanya istikametine giden araçlar, kilometreleri bulan uzun bir kuyruk oluşturdu. Trafik ve jandarma ekipleri de araç kuyruğu yüzünden olay yerine güçlükle ulaşabildi.

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Olay yerinden kaçan ve telefon ile kendisine ulaşılmasına rağmen olay yerine gelmeyen minibüs sürücüsü hakkında çarpıp kaçma ve mala zarar vermekten işlem yapıldığı bildirildi.

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#ANTALYA#Manavgat#Zincirleme Kaza

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