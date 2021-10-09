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Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar

#Otel#Yangın#Antalya
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelin saunasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

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 Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katındaki saunada, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sauna bacasından yükselen dumanlar, otelin üst katlarındaki odalara da doldu. Yoğun duman nedeniyle otel yönetimi, tedbir amacıyla odalardaki turistleri dışarı çıkardı.

Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılar

İhbar üzerine otele gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yoğun duman nedeniyle odalarından çıkamayan turistler de merdivenle kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. 

Yangının söndürülmesinin ardından turistler, otele giriş yaptı. 

Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılar

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#Otel#Yangın#Antalya