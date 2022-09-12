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Antalya'da 3 gündür kayıp olan Hakan Asilkan'ın cansız bedeni bulundu

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#Antalya#Manavgat#Hakan Asilkan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 10:23

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22) yol kenarında motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu. Hakan Asilkan'ın anne ve babası, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için bulundukları İstanbul'da acı haberi aldı.

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Olay, dün akşam Demirciler Mahallesi, Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarında meydana geldi. Lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalyada 3 gündür kayıp olan Hakan Asilkanın cansız bedeni bulundu

Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.

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Antalyada 3 gündür kayıp olan Hakan Asilkanın cansız bedeni bulundu

ACI HABERİ İSTANBUL'DA ALDILAR

Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın anne ve babasının, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıktan sonra Manavgat'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Antalya#Manavgat#Hakan Asilkan

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