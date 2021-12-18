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Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

#ANTALYA#Serik#Elif Ada Topçu
Antalyada 3 aylık bebeğini darp ederek öldürmüştü Cezaevinde ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aylık bebeğini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen baba cezaevinde asılı halde ölü bulundu.

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Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'taki bir apartman dairesinde 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmada Mustafa G. önce Beyza Topçu’yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#ANTALYA#Serik#Elif Ada Topçu

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