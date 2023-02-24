Antalya Valisi Yazıcı: 10 bin 500 depremzedeyi farklı illerdeki yurtlara taşıdık

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antalya'ya, 154 bini aşkın depremzede geldi. Depremzedelerin yaklaşık 74 bini otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 9 bini yurtlarda, 4 bini de misafirhanelere yerleştirildi. Deprem bölgesinden kente gelen 64 bini aşkın kişi de şehrin belirli yerlerinde tanıdıklarına misafir oldu. Alanya'da 45 bin 55, Manavgat'ta 47 bin 142 depremzedenin barınma ihtiyacı karşılandı. Yoğun olarak Alanya ve Manavgat'ta konaklayan depremzedeler, çoğunlukla apart, otel ve pansiyonlara yerleştirildi.



ÖĞRENCİLER YENİDEN OKULA BAŞLADI



Depremzede ailelerin okullarda eğitime başlayan çocuklarına kıyafet, kırtasiye yardımı yapıldı. Kente gelen 15 bin 348 öğrenciden 13 bin 421'inin okullara kaydı gerçekleştirildi. 1231 okulda 5 bin 295 ilkokul, 4 bin 862 ortaokul, 2 bin 373 lise öğrencisi, yeniden eğitim-öğretime başladı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce otel, yurt, misafirhanelerde konaklayan 59 bin 77 depremzedeye psikolojik destek verildi. Hastanelere 45 bin depremzede başvurdu. 427 depremzedenin hastanelerde tedavisi ise sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nce 79 bin depremzedeye yerinde sağlık hizmeti sunuldu. 247 diyaliz hastasının merkezlere taşınması, tedavisi sürüyor.

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