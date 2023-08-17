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Antalya Serik’te Atatürk büstüne çirkin saldırı! Şüpheli yakalanıp tutuklandı

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#Antalya#Serik#Polis
Antalya Serik’te Atatürk büstüne çirkin saldırı Şüpheli yakalanıp tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 17:23

Antalya’da maske takıp, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren Okan G., polis tarafından yakalandı. Tepki çeken olayda Okan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 15 Ağustos günü sabah erken saatlerde Serik ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İdareciler sabah okula geldiğinde mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün parçalandığını gördü. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

polis, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, yüzünde maske bulunan kişinin elinde balyoz ile okulun bahçesine girip, Atatürk büstüne zarar verdiğini belirledi. Şüphelinin Okan G. Olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla gözaltına alınan Okan G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Serik’te Atatürk büstüne çirkin saldırı Şüpheli yakalanıp tutuklandı

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Öte yandan, zarar gören büstün yerine ise yenisi konuldu. (DHA)

 

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#Antalya#Serik#Polis

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