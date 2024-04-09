Antalya sahillerinde korku ve paniğe neden olmuştu... Denizanası ve sarı birikinti incelendi

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Turizm kenti Antalya'da bir süredir sahil ve Antalya Körfezi'nde görülen denizanaları ve polen görüntüsü, vatandaşta korku ve paniğe neden oldu. Artan şikayetler üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleriyle Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, polen ve denizanalarının yoğun görüldüğü körfez açıklarına gitti. Yerinde inceleme yapan ekip, hem su hem de denizanası ve polen birikintisinden örnekler aldı.

Polenin bir şerit halinde kıyıya paralel kimi zaman da dikey hatta ilerlemesinin rüzgar ve akıntıdan kaynaklandığını tespit eden ekip, yakaladıkları denizanalarını da inceledi. Yakalanan denizanalarının içinde çok sayıda yavru balık bulundu. Bir denizanasının içinden 10 tral yavrusu çıkarıldı. Yavru balıklar Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından denize salındı. Yavru balıkların besin bulmak amacıyla denizanalarının iç kısmına girdiğini ancak jelimsi tabaka nedeniyle çıkamadığını ve çoğunlukla yaşamlarını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının insana zararı olmadığını söyledi. Şemsiye kısmı denilen baş kısmının sorun oluşturmadığını uzantılarının yakıcı bir sıvı salgıladığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Denizanaları Lübnan ve Mısır kıyılarında çoğalıp buradan geçiş yapıyor. Körfezin içine girenler var. Onlar yoğun miktarda görülüyor ama mayıs ayı içinde azalacak. Tatilciler korkmasın. Plaj sezonuna bu geçiş tamamlanacak" diye konuştu.

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DENİZ MÜSİLAJI DEĞİL, POLEN

Polenle ilgili de konuşan Prof. Dr. Gökoğlu, “Denizde bir karışım yok. Çok sakin, bu nedenle doğada polen yoğunluğu var. Haliyle o polen denize iniyor. Bir kirlilik değil. Vatandaşlar deniz salyası ve kirlilik olarak algılıyor ama öyle değil" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, belediye olarak denizde gerçekleşen her türlü faaliyeti yakından takip ettiklerini söyledi. Deniz suyu kalitesini sürekli aldıkları örneklerle analiz ettiklerini ve bunları raporlayıp takip ettiklerini de kaydeden Atasoy, denizanalarının ve polen yoğunluğunun Antalya kıyılarının kirli olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Atasoy, “Belediyemize ihbarlar geliyordu. Vatandaşımız endişeye kapılmasın. Gemi kirliliği diye gelen ihbarların kaynağı polen. Rüzgarla taşınarak deniz üzerinde kümeleniyor. Bu toz, araçların üzerinde de sarımsı bir tabaka olarak görülebiliyor. Bir süre sonra kendiliğinden yok olacak bir durum" dedi.

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Denizanalarının da geçiş yaptığını, bir iki ay içinde geçişin tamamlanacağını ifade eden Atasoy, “Deniz kirliliğiyle ilgili endişeye kapılacak bir durum yok. Üredikleri yerlerden çok uzakta kıyıya vuruyorlar. Deniz suyu ısınınca onlar da yok olacak. Zaten parçalarını da görüyoruz" diye konuştu.

Atasoy, önceleri ocak ve şubat aylarında görülen bu durumun mart ve nisan aylarında görülmesinin de iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi