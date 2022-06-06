Antalya sahillerinde 'kirlilik' alarmı! Gece katılaşıyor, gündüz sıvıya dönüyor

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Mavi bayrağa sahip plaj sayısı 213'e çıkan dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, son dönemde Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girenlerin elleri, ayakları ve vücutlarının çeşitli bölgelerine petrol türevi zift bulaştı. Halkın zift bulaşmış fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması, sahilde denize girenleri tedirgin etti.

Konyaaltı sahilinde inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize girenlerin üzerine petrol türevi zift bulaştığını aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, büyük bir geminin sintinesini denize bırakmış olabileceğini belirterek, "Suriye kıyılarında sanırım kış başlangıcında petrol girdisi vardı. Onun uzantıları da olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya'nın denizi temiz. Dolayısıyla mavi bayrağın en çok olduğu bölgedeyiz. Bu Türkiye'den, bizden kaynaklanan bir durum değil. Muhtemelen Suriye'de yaşanan olayın uzantılarıdır" dedi.

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Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver ise çok ciddi çevre kirliliği olduğunu belirterek, "İnsanların vücuduna yapışıyor. Plajlarımız kirleniyor. Turizm açısından da sıkıntılı bir durum. Ayın 2'si gibi Kemer- Adrasan bölgesinde görülmüş. Sanırım akıntı ve rüzgarla birlikte Konyaaltı ve Lara'ya doğru gelmiş" dedi.

'ŞU ANDA NE OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ'

Sahillerde ortaya çıkan zift olayıyla ilgili Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Altınay, kaynağın bilinmediğini, uluslararası sulardan gelmiş olabileceğini veya bir gemiden sızmış olabileceğini söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıklarını, tarama yapan ekipler veya ihbar gelen noktalardan elde edilen zift örneklerinin analiz için laboratuvara gönderildiğini belirten Altınay, “Şu anda ne olduğunu bilemiyoruz, zifte benzer bir madde" dedi.

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TEMİZLİK İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak ekipleri olmadığını, bu yüzden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek aldıklarını anlatan Altınay, ayrıca bu atıkların temizliği için ilgili şirketlerle de anlaşma yapılarak, temizlik çalışmaları yapacaklarını ve hizmet alımıyla ilgili bakanlıkla görüştüklerini dile getirdi. Altınay, “Uluslararası sulardan mı geldi yoksa bir gemiden sızıntı mı yaşandı bilmiyoruz. İhbar gelen tüm noktalara gidip bakılıyor. Ancak sosyal medyada Antalya dışından başka fotoğraflar da paylaşılıyor. Bu konuda Antalya'da herkesin bilinçli olması lazım" dedi.

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'DENİZ İÇİNDE BİR KİRLİLİK, SAHİL YA DA KARADA DEĞİL'

Konyaaltı sahilinde de bu sabah hem kıyı kontrolü hem dalış yapılarak deniz içinde kontrol gerçekleştirildiğini ve kirliliğe rastlanılmadığını kaydeden Altınay, söz konusu zifte benzer atıkların, rüzgarla birlikte denize karıştığı noktadan parçacıklar halinde ayrılıp farklı noktalara gidebildiğini dile getirdi.

Altınay, “Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle birlikte biz de sahadayız. Zaman zaman kıyıya çıkan zift parçacıkları görülebiliyor. Deniz içinde bir kirlilik, sahil veya karada değil. Bunu temizlemeye çalışıyoruz ve temizleyeceğiz" diye konuştu. Temizlik çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atık Yönetimi ve Deniz Şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapılıyor.

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İLK İHBAR CUMA GECESİ GELDİ

Petrol türevi bir madde olduğu düşünülen atıkla ilgili ilk ihbarın 3 Haziran Cuma gecesi Sarısu'dan geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi çevre danışmanı Lokman Atasoy, “Sarısu Plajı'na ekiplerimizi hemen gönderdik ve olayın doğruluğunu teyit ettik. Bunun üzerine hemen ilgili kurumlara bildirdik. Antalya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ki bunların hepsi deniz kirliliği ve kontrolüyle ilgili görev, yetki ve sorumluluğu olan kurumlarımızdır. Onlarla iş birliği ve koordineli şekilde kirlilik kaynağının nedeni ve alınabilecek tedbirler üzerinde görüştük" dedi.

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GÖRÜLEN ATIK MİKTARI AZALDI

Sabah saatlerinde Sarısu'da temizlik çalışmalarına başladıklarını anlatan Atasoy, “Diğer bölgelerde de aldığımız ihbarlar üzerine Konyaaltı ve Lara'da sorumluluğumuz olan yerlerde temizlik çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Dün yine bütün ekiplerimiz sahadaydı, hem Atık Yönetimi Şube Müdürlüğümüz hem Deniz Şube Müdürlüğümüz. İlk güne kıyasla ciddi anlamda azalma olduğu bilgisini aldık. Bugün de ekiplerimiz sahada. Şu an daha da azaldığı bilgisini aldık. Bir an önce sonlanmasını umut ediyoruz. Petrol türevi bir atıktan söz ediyoruz, kıyıya vuran atıkların insan sağlığı ve deniz canlıları açısından zararlı olmaması için kapsamlı bir çalışma yapılmasında yarar görüyoruz" diye konuştu.

MAVİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Öte yandan petrol türevi olduğu düşünülen maddeyle alakalı ihbar alınan birçok sahilde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Koordinatörlüğü'nün çalışmalarıyla mavi bayrak kriterleri çerçevesinde kumsallarda asılı bayraklar yarıya indirildi. Sağlık İl Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili çalışma ve incelemelerini sürdürüyor.

GECE KATILAŞIP, GÜNDÜZ SIVILAŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde yürütülen temizlik çalışmalarında, zifte benzer petrol türevi olduğu düşünülen atıkların gece hava sıcaklığının düşmesine bağlı katılaştığı ve topaklaştığı görüldü. Gündüz ise güneşin doğmasıyla birlikte sıcaklık artışına bağlı yeniden sıvı duruma dönüştüğü dile getirildi.