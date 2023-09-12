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Antalya ve Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#ANTALYA#Manisa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 14:06

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken Antalya'daki yangın kontrol altına alındı.

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Antalya Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi D-400 kara yolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Antalya ve Manisada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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MANİSA'DA DA ORMAN YANGINI

MANİSA'nın Soma ilçesinde Ularca ve Karaca mahalleleri arasındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa'nın Boma, Kınık ve Bergama Orman İşletme Şefliği'ne ait ekipler sevk edildi.

Antalya ve Manisada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. 

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#Orman Yangını#ANTALYA#Manisa

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