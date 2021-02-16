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Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor

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Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor
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ANTALYA- Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün geceden beri kar yağışı etkili oluyor. Yer yer tipi şeklide devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.

Antalya- Konya karayolunun en önemli geçit noktası olan Akseki'ye bağlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer tipi şekilde devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri harekete geçti. Kar küreme aracıyla yol üzerindeki birikintiler temizlendi. Ulaşıma açık olan yolun kapanmaması için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor

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