Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor

Antalya- Konya karayolunun en önemli geçit noktası olan Akseki'ye bağlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer tipi şekilde devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri harekete geçti. Kar küreme aracıyla yol üzerindeki birikintiler temizlendi. Ulaşıma açık olan yolun kapanmaması için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.