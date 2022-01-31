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Antalya - Konya karayolu kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine kapatıldı

#Antalya#Konya#Alacabel
Antalya - Konya karayolu kar yağışı nedeniyle TIRların geçişine kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, yol TIR'lların geçişine kapatıldı.

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Gece saat 23.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki merkezden itibaren başladı. Akseki merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise 20 santimetreye ulaştığı bildirildi Karayolu tedbir amaçlı olarak TIR'ların geçişine kapatıldı. .

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi. Diğer yandan Akseki’nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar kalınlığının yer yer 10 ila 20 santimetreyi bulduğu bildirildi.

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#Antalya#Konya#Alacabel

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