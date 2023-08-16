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Antalya Akseki'deki orman yangını 2. gününde kontrol altına alındı

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#ANTALYA#Akseki#Orman Yangını
Antalya Aksekideki orman yangını 2. gününde kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 09:55

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangını, 2'nci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti.

Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı. Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından yangına gece görüş sistemine sahip 2 helikopterle müdahale edildi.

Antalya Aksekideki orman yangını 2. gününde kontrol altına alındı


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HELİKOPTER SAYISI ARTTI

Yangın söndürme çalışmalarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aktif rol aldı. Yangın bölgesine giren jandarma ekipleri, orman görevlileri ile birlikte arazözlerden uzatılan su hortumlarını taşıyarak, yanan yerleri söndürmek amacıyla sabaha kadar çalıştı.

Havanın yeniden aydınlanmasının ardından helikopter sayısı arttı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Antalya Aksekideki orman yangını 2. gününde kontrol altına alındı

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#ANTALYA#Akseki#Orman Yangını

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